FED faiz sabit tutarsa dolar ne olur? 2022 FED faizi değiştirmezse altın yükselir mi düşer mi? ABD faiz sabit kalırsa Bitcoin ve altcoinler ne olur?

FED faiz sabit kalırsa ne olur? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konular arasında yer alıyor.Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Koronavirüs pandemisi ile birlikte tedarik zincirinde meydana gelen sıkıntılar sonrası ABD'de enflasyon rakamları oldukça yüksek çıkmıştı. FED faiz sabit kalırsa ne olur? FED faizi değiştirmezse altın, dolar yükselir mi düşer mi?

FED FAİZ SABİT TUTARSA NE OLUR?

ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed faiz kararını sabit bırakması durumunda ise altın piyasasında yükselmeler veya düşmeler çok düşük oranlarda seyreder.

2022'DE ÜÇ KEZ FAİZ ARTIRIMA GİDİLECEK

Fed, 2021 Aralık ayında yapılan toplantıda 2022'de 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklamıştı. Bu yılın ikinci Fed toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

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