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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi

Fed Başkanı Powell'dan "faiz indirimi" açıklaması Açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığına çekilmesine ilişkin, "Ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerimizi başarabileceğimize emin olana kadar söz konusu oranı bu seviyede sürdürmeyi umuyoruz.

16.03.2020 04:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 04:16
Fed Başkanı Powell'dan

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığına çekilmesine ilişkin, "Ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerimizi başarabileceğimize emin olana kadar söz konusu oranı bu seviyede sürdürmeyi umuyoruz." dedi.

Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmesinin ardından, telekonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Amerikalı aileler, işletmeler ve genel olarak ekonomiyi desteklemek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için kredi akışını teşvik etmek amacıyla Fed'in bir dizi adım attığını aktaran Powell, virüsün ABD ve dünyada derin etkileri olduğunu söyledi.

Powell, politika yapıcıların ekonomideki aksaklıklardan kaynaklanan sıkıntıları hafifletmek için ellerinden geleni yapması gerektiğinin altını çizerek, politika faizinin hedef aralığını 1 puan düşürdüklerini ve sıfıra yaklaştırdıklarını kaydetti.

Powell, "Ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerimizi başarabileceğimize emin olana kadar söz konusu oranı bu seviyede sürdürmeyi umuyoruz." diye konuştu.

"Ekonomide önemli etkisinin olmasını bekliyoruz"

Hanehalkı ve işletmelere kredi akışının desteklenmesi için de adımlar attıklarına işaret eden Powell, ekonominin bu zorlu döneme güçlü bir şekilde girdiğini aktardı.

Powell, genel olarak ekonomik faaliyetin ılımlı bir genişleme gösterdiğini belirterek, güçlü Amerikan bankalarının yüksek sermaye ile likidite seviyesini barındırdığını ve hanehalkıyla işletmelere kredi sağlayacak konumda olduğunu ifade etti.

Bu olumlu zemine karşı Kovid-19'un önemli bir ekonomik zorluk yarattığını vurgulayan Powell, şu değerlendirmede bulundu:

"Hastalık ve yayılmasını durdurmak için alınan önlemlerin yakın dönemde ekonomik faaliyet üzerinde önemli etkisinin olmasını bekliyoruz. Seyahat, turizm ve konaklama sektörlerinde keskin bir düşüş görülüyor. Ayrıca, salgının etkileri birçok yabancı ekonomide faaliyetleri kısıtlıyor, bu da küresel tedarik zincirine dayanan Amerikan endüstrileri için zorluklara neden oluyor. Yurt dışındaki zayıflık bir süre ihracatımızı da etkileyecek. Ayrıca, küresel petrol fiyatlarındaki büyük düşüş nedeniyle enerji sektörü son zamanlarda stres altına girmiştir."

Enflasyon salgın nedeniyle baskılanacak

Powell, enflasyonun salgının etkisiyle bu yıl büyük bir ihtimalle baskılanacağını belirterek, finansal koşulların da önemli ölçüde sıkılaştığını dile getirdi.

Kredi maliyetinin herkes için arttığını, borsaların ise dünya genelinde sert bir şekilde düştüğünü anlatan Powell, hızla gelişen durumun finansal piyasalarda yüksek dalgalanmalara neden olduğunu ifade etti.

Powell, geçen hafta ABD'nin hazine tahvilleri de dahil olmak üzere birçok önemli finansal piyasanın zaman zaman stres ve bozulan likidite sinyalleri gösterdiğine işaret ederek, tahvil piyasasının sorunsuz işlemesini sağlamak için gelecek aylarda en az 500 milyar dolarlık hazine tahvili alımı yapacaklarını bildirdi.

"Tahvil alımlarının amacı piyasa işleyişini iyileştirmek"

Benzer streslerin hazine piyasasıyla yakından bağlantılı olan ve insanların konut kredisi alabilmesini ya da mevcut kredisini finanse etmesini destekleyen ipoteğe dayalı tahvil piyasasında görüldüğüne dikkati çeken Powell, bu piyasanın da işleyişini iyileştirmek için en az 200 milyar dolarlık ipoteğe dayalı tahvil alacaklarını aktardı.

Powell, "Bu tahvil alımlarının öncelikli amacı piyasa işleyişini iyileştirmek olsa da alımlar daha uyumlu finansal koşulları da geliştirecektir." diye konuştu.

ABD doları cinsinden likidite temini için 5 önemli merkez bankasıyla swap hattını sürdüreceklerinin altını çizen Powell, Avrupa Merkez Bankası, Kanada, İngiltere, Japonya ve İsviçre merkez bankalarının bir hafta süreli mevcut operasyonlarına ilave olarak 84 günlük vadeyle dolar vermeye başlayacağını kaydetti.

Powell, bu uzun süreli düzenlemelerin Fed ya da Amerikan vergi mükellefleri için hiçbir risk taşımadığını sözlerine ekledi.

"Ekonomik görünüme etkisini yakından izlemeye devam edeceğiz"

Ekonomik ve finansal gelişmelerle bunların ekonomik görünüme etkisini yakından izlemeye devam edeceklerini belirten Powell, bugün yapılan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının 17-18 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan toplantının yerine yapıldığını bildirdi.

Powell, ekonomiyi desteklemek için bir sonraki adım olarak negatif faiz oranının değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin bir soruya, ABD'de negatif faizi uygun bir politika aracı olarak görmedikleri yanıtını verdi.

Resesyon beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Powell, salgının etkilerinin ne olacağının ve ne kadar süreceğinin bilinmediğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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