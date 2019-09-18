ABD Merkez Bankası FED 25 baz puan faiz indirdi

18.09.2019 21:05

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Eylül toplantısında beklentiye paralel olarak 25 baz puan faiz indirimine gitti. Böylece FED fonlama faizi yüzde 1.75 – 2.00 aralığına indi.

Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı (OIER) yüzde 2.10'dan oy birliğiyle yüzde 1.80'e indirildi. Beklenti yüzde 1.80 idi.

FAİZ KARARINA KİMLER KARŞI ÇIKTI?

Fed metnine göre faizlerin yüzde 1.75 – 2.00 aralığına çekilmesi karşı çıkan isimler St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Kansas City Fed Başkanı Esther L. George ve Boston Fed Başkanı Eric S. Rosengren oldu.

Bullard, 50 bp faiz indirimini tercih ederken George ve Rosengren yüzde 2.00 – 2.25 aralığında kalmasından yana oy kullandı.

FED BAŞKANI POWELL'DAN FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

FED'in politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekmesinin ardından basın toplantısına katılan Powell, "Eğer ekonomi terse dönerse daha geniş çaplı bir faiz indirim dizisi uygun olabilir." dedi.

Faiz oranlarının düşürülmesinin ekonominin gücünün korunması ve risklere karşı güvence yaratılması amacıyla uygulandığının altını çizen Powell, ekonominin temel görümünün olumlu, istihdam piyasasının ise güçlü olduğunu kaydetti. Powell, bu hafta piyasalarda finansman baskısının yükseldiğini belirterek, faiz oranlarının uygun aralıkta tutulması için gerekli operasyonların uygulanmasına devam edileceğini bildirdi.

Para poltikasında önceden belirlenmiş bir istikametinin bulunmadığını söyleyen Powell, "FED'in bundan sonra faizlere ilişkin ne yapacağı gelecek verilere bağlı olacak." diye konuştu. Komite üyeleri arasında görüş ayrılıklarının bulunduğu yönündeki soruya ise Powell "FED yetkilileri için bu, zorlu bir muhakeme zamanı." karşılığını verdi.

ABD ekonomisini ılımlı hızda büyümeye devam etmesinin beklendiğinin altını çizen Powell, ticaretteki belirsizlikler büyümedeki yavaşlamanın nedeni olduğunu vurguladı. FED bugün yaptığı açıklamayla politika faizini 25 baz puan indirilerek yüzde 1,75 – 2,00 aralığına çekti. Politika faiz oranının indirilmesi kararının 3'e karşı 7 oyla alındığı kaydedildi. FED, 31 Temmuz tarihinde de politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çekme kararı almıştı.

ÖNCESİNDE NE OLDU??

ABD Merkez Bankası Temmuz toplatısında 11 yıllık aranın ardından ilk kez faiz indirimine giderek 2015 sonunda başlattığı sıkılaştırma döngüsüne ara vermişti.

Fed yetkilileri son kez faiz artırılan Aralık toplantısında 2019 için sıkılaştırma tahminlerini kademeli olarak azaltmaya başlamışlardı. Haziran toplantısında ise faiz indirimi sinyali geldi.

Politika yapıcıların resmi tahminlerinin yer aldığı Haziran'da yayınlanan son noktasal grafiğe göre yetkililerin faiz beklentilerinin medyanı 2019 için yüzde 2.4 seviyesinde bulunuyordu.

Bilanço daraltılmasına 1 Ağustos itibariyle son verilirken, rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı da (IOER) yüzde 2.35'ten yüzde 2.10 seviyesine indi.

Fed Başkanı Jerome Powell ise Temmuz toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında faiz indiriminin genişleme döngüsünün başlangıcı olmadığını, ancak faiz indirimlerinin devam edebileceğini söyledi. Bununla birlikte Powell, "Bir daha hiç faiz artırmayacağımızı varsaymayın." uyarısında bulunmuştu.