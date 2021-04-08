Fazıl Say maç sonu isyan etti: Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluğa olan inancı düşen Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada isyan etti. Fenerbahçeliliğiyle bilinen dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın maç sonu yaptığı paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu. Takıma isyan eden Say, "Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu? Siz söyleyin?" ifadelerini kullandı.