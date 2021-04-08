Fazıl Say maç sonu isyan etti: Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik
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Fazıl Say maç sonu isyan etti: Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik

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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluğa olan inancı düşen Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada isyan etti. Fenerbahçeliliğiyle bilinen dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın maç sonu yaptığı paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu. Takıma isyan eden Say, "Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu? Siz söyleyin?" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın kazandığı haftada, Malatya deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe'de taraftarlar isyanda. Fenerbahçe'ye olan sevgisiyle bilinen dünyaca ünlü piyanistte sosyal medyada takıma isyan etti. Say'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"RUHSUZLUK, VİZYONSUZLUK, İNANÇSIZLIK"

1-1 biten 90 dakikanın ardından üzüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Say, "Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu? Siz söyleyin? Bu durum? Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu 'çile' niye seyredilsin ki?" ifadelerini kullandı. Fazıl Say'ın attığı bu tweet, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmurunu tutuldu.

Fazıl Say maç sonu isyan etti: Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik
Fazıl Say maç sonu isyan etti: Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik
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Haber Yorumları (1)
METE KARAMAN: Allah fb taraftarına sabır versin..bir fb li olarak utanıyorum bu takımdan yazıklar olsun
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 22:22:08. #1.16#
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