Fazıl Say'dan Fenerbahçe isyanı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli ekibe sert tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli ekibe sert tepki gösterdi.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin puan kayıplarında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepkisini dile getiren dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, dün akşamki karşılaşmadan sonra da isyan etti. Fenerbahçeli ekibin inançsız ve yeteneksiz olduğunu ifade eden Fazıl Say, paylaşımında şunları kaydetti: "Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 30? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu siz söyleyin? Bu durum; ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? ve bu 'çile' niye seyredilsin ki? Sen söyle arkadaş..." - Ruhsuzluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN