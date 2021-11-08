Faul değil cinayete teşebbüs! Bu pozisyonu izlemek çok zor olacak

Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Tunus'un ES Tunis ve Libya'nın Al-Ittihad takımları arasında oynanan maçta Tunus takımının oyuncusu Hamdou Elhouni, kendisine gelen topa topa hamle yakmak isterken Libya takımının kalecisi kalecisi Muad Allafi, kafasına uçan tekme atması sonucu hastanelik oldu. Sahada yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırılan futbolcunun ensesine yaralar oluştu.

"YANLŞIKLA OLDU"

Maçtan sonra kaleciAllafi, Elhouni'i hastane ziyaret etti. Ziyaret sonrası Instagram'da yaptığı açıklamada, kesinlik art bir niyetinin olmadığını, tamamen topa müdahale etmek isterken yanlışlıkla rakibinin kafasına tekme attığını söyleyerek futbolcu ve taraftarlardan özür diledi.

"AĞIR CEZA ALMALI"

Tunis takımı ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kalecinin müdahalesini adam öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirip kalecinin ağır ceza alması gerektiğini söyledi. Paylaşımda ayrıca Elhouni sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.

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