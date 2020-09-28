Fatih Terim, kötü ortalar yapan Feghouli'ye sert tepki gösterdi

Fenerbahçe'yle derbide golsüz berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli'nin performansı nedeniyle saha kenarında çılgına döndü. Sık sık kötü orta yapan Feghouli'ye sert tepki gösteren Terim, tecrübeli oyuncuyu 70. dakikada kenara aldı.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin arka arkaya yaptığı top kayıpları teknik direktörü Fatih Terim'in sinirlenmesine neden oldu.

Müsabakanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımın üst üste geliştirdiği hızlı ataklarda top son olarak sağ kanattaki Feghouli'ye geldi.

SAHA KENARINA KADAR ÇIKTI

Tecrübeli futbolcunun kötü ortalar yapması ve topu iyi değerlendirememesi üzerine saha kenarına kadar çıkan Terim, tepkisini gösterdi.

Fatih Terim, Feghouli'yi 70. dakikada oyundan alırken yerine Ryan Babel'i sürdü.