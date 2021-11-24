Fatih Terim'in sözlerini boşa çıkaracak bomba iddia: FIFA, Mohamed'in sözleşmesini onaylamayacak - Haberler Spor
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Fatih Terim'in sözlerini boşa çıkaracak bomba iddia: FIFA, Mohamed'in sözleşmesini onaylamayacak

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Zamalek'in başkanı Mortada Mansour, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde bulunan 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanarak Mısırlı golcüyü transfer edemeyeceğini iddia etti. Mansour yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın yaptığı önceki sözleşme FIFA tarafından onaylanmayacak çünkü imzayı veren kişi yönetim kurulu üyesi değildi" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Marsilya maçı öncesi Mohamed'le ilgili, "Niyetimiz bonservisini almak" demişti.

Galatasaray'da Fatih Terim'in "Niyetimiz bonservisini almak" dediği Mostafa Mohamed ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Zamalek kulübü başkanı Mortada Mansour, sarı-kırmızılıların transferi 4 milyon dolara gerçekleştiremeyeceğini öne sürdü.

Mansour açıklamasında, "Mostafa Mohamed bizden ayrılmadan önce yaklaşık 9 milyon euroluk teklifi reddetmiştik ama daha sonra 2 milyon dolara kiralanmasına çok şaşırdım. Mostafa Mohamed'de Salah ışığı görüyorum. Onu birkaç milyona satmak mantıksız. Mustafa Muhammed, 20 milyon euro edebilecek seçkin bir forvet" dedi.

Anlaşmanın FIFA tarafından onaylanmayacağını kaydeden Mansour, "Galatasaray'ın yaptığı önceki sözleşme FIFA tarafından onaylanmayacak çünkü imzayı veren kişi yönetim kurulu üyesi değildi" diyerek komite üyelerinin mali konularda belirleyici olamayacağını ifade etti.

Öte yandan Marsilya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, "Mustafa Muhammed ile ilgili kararımız için daha zamanımız var. Niyetimiz bonservisini almak." sözlerine yer vermişti.

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