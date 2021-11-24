Fatih Terim'in sözlerini boşa çıkaracak bomba iddia: FIFA, Mohamed'in sözleşmesini onaylamayacak

Galatasaray'da Fatih Terim'in "Niyetimiz bonservisini almak" dediği Mostafa Mohamed ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Zamalek kulübü başkanı Mortada Mansour, sarı-kırmızılıların transferi 4 milyon dolara gerçekleştiremeyeceğini öne sürdü.

"20 MİLYON EURO EDEBİLECEK SEÇKİN BİR FORVET"

Mansour açıklamasında, "Mostafa Mohamed bizden ayrılmadan önce yaklaşık 9 milyon euroluk teklifi reddetmiştik ama daha sonra 2 milyon dolara kiralanmasına çok şaşırdım. Mostafa Mohamed'de Salah ışığı görüyorum. Onu birkaç milyona satmak mantıksız. Mustafa Muhammed, 20 milyon euro edebilecek seçkin bir forvet" dedi.

"İMZAYI VEREN YÖNETİM KURULU ÜYESİ DEĞİLDİ"

Anlaşmanın FIFA tarafından onaylanmayacağını kaydeden Mansour, "Galatasaray'ın yaptığı önceki sözleşme FIFA tarafından onaylanmayacak çünkü imzayı veren kişi yönetim kurulu üyesi değildi" diyerek komite üyelerinin mali konularda belirleyici olamayacağını ifade etti.

"NİYETİMİZ BONSERVİSİNİ ALMAK"

Öte yandan Marsilya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, "Mustafa Muhammed ile ilgili kararımız için daha zamanımız var. Niyetimiz bonservisini almak." sözlerine yer vermişti.

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