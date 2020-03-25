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Fatih Terim, Koronavirüs, Twitter, 23 Mart, Spor

Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu

Fatih Terim, 23 Mart tarihinde Twitter hesabından "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır.

25.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:54
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu

Fatih Terim, 23 Mart tarihinde Twitter hesabından "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere." paylaşımında bulunup koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

DAHA ÖNCEKİ REKOR YİNE TERİM'E AİT

İki gün içinde bu tweete 93 bin cevap gelirken beğenilme sayısı 500 bini aştı. Fatih Terim'in bu tweeti ise Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti olarak tarihe geçti.

Bundan önceki rekor da yine Fatih Terim'e aitti. Tecrübeli teknik direktörün "Nerede kalmıştık?" tweeti 334 bin beğeni almıştı.

Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu
Kaynak: Hürriyet

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Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu

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