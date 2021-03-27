Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçında ettiği küfürler temsilci raporlarıyla ortaya çıktı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek zirve yolunda büyük yara almıştı. Maçın son dakikalarında gerilim yaşanmış ve yaşanan olaylar sonucunda PFDK, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası vermişti. Tecrübeli teknik direktör kararın açıklanmasının ardından, sosyal medya hesabının profil fotoğrafını "Adalet terazisi" yaparak tepki göstermişti. Fatih Terim'in olaylar sırasında ettiği küfürler ortaya çıktı.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala'ya Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar nedeniyle 2'şer maç men cezası verdi.

ADALET TERAZİSİ PAYLAŞIMI

Terim, cezanın PFDK tarafından açıklanmasının ardından, sosyal medya hesabının profil fotoğrafını "Adalet terazisi" yaptı.

YILMAZ BAL İLE FATİH TERİM ARASINDA ATIŞMA

Tecrübeli teknik adam, 4. hakemle konuşurken, tribünde bulunan Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal'ın, "Efendi olun" sözlerine sinirlendi. Terim'in, "Bunu kim söyledi?" diye sorduğu öğrenildi. Bunun üzerine de, "Ne olacak! Ben dedim" şeklinde bir yanıtla karşılaştığı ve böylece ortamın gerildiği dile getirildi.

İŞTE FATİH TERİM'İN ETTİĞİ KÜFÜRLER

Terim'in neden ceza aldığı ve ne sözler söylediği, karşılaşmanın temsilci raporlarında ortaya çıktı. Karşılaşmanın bitimi sonrasında soyunma odası körüğünün yanına gelen Terim'in, tribüne dönerek, "Senin a...a k.....m ş.....z herif" dediği, yardımcısı Ümit Davala'nın da, "Aşağı gel a...a k..........n" diyerek hakaret ettikleri ifade edildi.

"HAKSIZ TAHRİK" İNDİRİMİ

PFDK da bu raporları dikkate alarak iki teknik adamı önce üç maçla cezalandırdı, ardından da Terim ve Davala'ya "Haksız tahrik" indirimi uyguladıkları ortaya çıktı. Maçın bitiminin ardından Bal ile Terim'in, antrenör Levent Şahin'in girişimiyle bir araya geldikleri ve yaşanan olayların tatlıya bağlandığı dile getirildi.

(SKORER)