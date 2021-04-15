Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya sürecek ilk 11'i bulamıyor

Sarı-Kırmızılılar'da Radamel Falcao'nun sakatlığı, Ryan Babel'in cezası ve Mostafa Mohamed'in de koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle elde net forvet kalmadı. Deneyimli teknik adam Fatih Terim, ya Helil Dervişoğlu'nu ya da Oğulcan Çağlayan'ı santrfora çekecek. Donk, Linnes, Yedlin, Onyekuru'nun da bu maçta forma giyemeyecek olmaması Terim'e güçlük çıkarıyor.
Galatasaray'da forvet hattındaki sakatlıklar can sıkıyor. Babel'in cezası, Falcao'nun yüzündeki kırıklar ve son olarak da Mostafa Mohamed'ni koronavirüs testinin pozitif çıkması Göztepe maçında gol yollarını sıkıntıya soktu. Ligde şampiyonluk yarışında üst üste ağır yaralar alan Cim-Bom, yükselişe geçen İzmir ekibi Göztepe'ye karşı forvet oynayabilecek futbolcuları hazırlamaya başladı.
ÖZEL GÖRÜŞME
Kritik karşılaşma öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, Halil Dervişoğlu ve Oğulcan Çağlayan'la da birebir görüştü. Terim, oyuncularından bu şansı iyi değerlendirmelerini ve şampiyonluk şansının bitmediğini, rollerinin çok büyük olduğunu anlattı. Terim, savunmada ise sağ bekte Şener, kanatlarda ise Arda ve Feghouli'yi oynatmayı planlıyor.