Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya sürecek ilk 11'i bulamıyor

Sarı-Kırmızılılar'da Radamel Falcao'nun sakatlığı, Ryan Babel'in cezası ve Mostafa Mohamed'in de koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle elde net forvet kalmadı. Deneyimli teknik adam Fatih Terim, ya Helil Dervişoğlu'nu ya da Oğulcan Çağlayan'ı santrfora çekecek. Donk, Linnes, Yedlin, Onyekuru'nun da bu maçta forma giyemeyecek olmaması Terim'e güçlük çıkarıyor.