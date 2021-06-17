Fatih Terim, Galatasaray taraftarını yine mest etti! Evi için 2 aslan heykeli yaptırdı
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Fatih Terim, Galatasaray taraftarını yine mest etti! Evi için 2 aslan heykeli yaptırdı

Fatih Terim, Galatasaray taraftarını yine mest etti! Evi için 2 aslan heykeli yaptırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Fatih Terim, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evine 2 adet aslan heykeli yaptırarak taraftarı yine mest etti. Deneyimli hoca, heykeltıraş Hasan Cingiz ile aslan heykelinin yanında poz vermeyi de ihmal etmedi.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Bodrum'un Türkbükü Mahallesi'ndeki evi için 2 adet aslan heykeli yaptırmaya karar verdi. İlçede yaşamını sürdüren heykeltıraş Hasan Cingiz ile irtibata geçen Terim, heykeltıraşı atölyesinde de ziyaret etti.

HEYKELLER 3 AYLIK ÇALIŞMANIN SONUNDA YAPILDI

Bodrum'da birçok ünlüye heykel sanatını öğreten Cingiz, 3 aylık çalışma sonunda Terim için 2 aslan heykeli yaptı. Ortalama aslan ölçülerindeki heykel, fiberglas, demir, çelik ve mermer tozundan yapıldı.2 heykel, Fatih Terim'in Türkbükü Mahallesi'ndeki evine yerleştirildi. Heykeltıraş Cingiz'e teşekkür eden Terim, aslan heykelinin yanında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fatih Terim evine aslan heykeli yaptırdı
Fatih Terim evine aslan heykeli yaptırdı
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