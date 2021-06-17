Fatih Terim, Galatasaray taraftarını yine mest etti! Evi için 2 aslan heykeli yaptırdı

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Fatih Terim, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evine 2 adet aslan heykeli yaptırarak taraftarı yine mest etti. Deneyimli hoca, heykeltıraş Hasan Cingiz ile aslan heykelinin yanında poz vermeyi de ihmal etmedi.