Fatih Terim, Galatasaray'ın zor durumda kalmaması için tatilini yarıda keserek Florya'ya geldi

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in yola devam etmeme kararı aldığı Fatih Terim, tatilini yarıda keserek Florya'ya geldi. 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek tecrübeli hocanın yeni sezon planlamasının aksayarak, camianın zor durumda kalmaması için sözleşmesinin son gününe kadar kulübe hizmet etmeye devam edeceği öğrenildi.

Galatasaray'da tarihi seçime sayılı günler kala mevcut başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le çalışmayacağını açıklamıştı. Tecrübeli hoca, başkanın tüm sözlerine rağmen Galatasaray'ın yeni sezon planlarının aksamaması için sözleşmesinin bitmesine sayılı günler kalmasına rağmen Florya'ya geldi.

SÖZLEŞMESİ 31 MAYIS'TA SONA ERİYOR

Fotomaç'ın haberine göre, İmparator, Bodrum'daki tatilini yarıda keserek dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Camia seçimlere odaklanmışken yeni sezon planlamasının aksamasını istemeyen deneyimli çalıştırıcı kolları sıvadı. Usta hocanın kontratı 31 Mayıs'ta sona eriyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz "Beni düşman gören biriyle yola devam etmem" demişti. Terim kontrat bitimi olan ay sonuna kadar çalışacak. 19 Haziran'a kadar ise takım hocasız kalacak.