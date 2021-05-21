Başkan'ın sert ifadeleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fatih Terim için destek mesajı yağdı

Mustafa Cengiz'in, "Fatih Terim ile çalışmak istemiyorum" açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Terim'in takımda kalmasını isteyenler, 'Herkes Gider Fatih Terim Kalır' şeklinde Hashtag açtı. Açılan bu etikette kısa süre içinde binlerce paylaşım yapıldı, Cengiz'in Terim'e yönelik açıklamalarına sert tepki gösterildi.

Sarı-Kırmızılılar'da Mustafa Cengiz'in yaptığı toplantı, ortalığı ayağa kaldırdı. Başkan'ın peşi sıra yaptığı çarpıcı açıklamalar, kısa sürede sosyal medyanın gündemi oldu. Spor dışındaki önemli olaylar bile Mustafa Cengiz'in açıklamalarının gölgesinde kaldı. Terim'le ilgili sarf ettiği sözlerden sonra açılan Hashtag'e on binden fazla paylaşım geldi.

"HERKES KALIR TERİM GİDER"

Fatih Terim için 'Terim Kalır Herkes Gider' şeklinde açılan Hashtag'de bir saat dolmadan on binden fazla paylaşım yapıldı. Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları, taraftarın sinirlerinin taşmasına neden oldu.

İşte öne çıkan paylaşımlar: