Eski yöneticiler, Teknik Direktör Fatih Terim'e başkanlığa aday olması için baskı yapıyor

Galatasaray'ın etkili Genel Kurul üyeleri Ahmet Ocaklı ve Derya Taşdelenler, eski başkan Alp Yalman, Teknik Direktör Fatih Terim'in başkan olmasını istiyor. G.Saray'ın eski başkanı Alp Yalman, ısrarla Terim'e başkanlığa geçmesini söylüyor. Geçen yaz Bodrum'da Terim ile bir araya gelen Yalman ve Taşdelenler, Terim'e başkanlık teklifi yapmış ama bir yanıt alamamıştı. İkinci teklif ise Ahmet Ocaklı'dan geldi. Terim, kritik yarış nedeniyle bir yanıt vermedi, kararı sezon sonuna bıraktı.

Mayıs ayında seçime girecek Galatasaray'da öne çıkan beş adaya bir altıncı isim olarak Teknik Direktör Fatih Terim de eklenebilir. Galatasaray camiasının önde gelen isimleri, Terim' e başkanlık baskısı yapıyor. Geçtiğimiz yaz ayında Derya Taşdelenler ve eski başkan Alp Yalman, Bodrum'da Fatih Terim ile bir araya geldi. Terim bu teklife bir yanıt vermedi.

İKİNCİ TEKLİF GELDİ

İkinci başkanlık teklifi de Ahmet Ocaklı'dan geldi. Fatih Terim, kritik şampiyonluk yarışı nedeniyle buna bir cevap vermedi, sezon sonunda net bir karar alacağını ifade etti.

HAMAMCIOĞLU KARARSIZ

Başkan adayları Mustafa Cengiz, Metin Öztürk, Burak Elmas ve Tuncer Hunca, Fatih Terim ile çalışmak istiyor. Eşref Hamamcıoğlu'nun ise bu konudaki düşüncesi bilinmiyor. Ancak Hamamcıoğlu'nun, Terim ile çalışma isteği zayıf görülüyor.

TERİM, CENGİZ'E SOĞUK BAKIYOR

Bu sezon beklediği transferlerin yapılmaması nedeniyle Cengiz yönetimiyle gerilen Terim, Mustafa Cengiz'le önümüzdeki sezon çalışmaya pek sıcak bakmıyor. Cengiz ve Terim arasında pek de sıcak ilişki yoktu, bu sezon iyice kötüleşti. Ancak Abdurrahim Albayrak sayesinde kalabileceği bilgisi paylaşıldı.