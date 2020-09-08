Fatih Terim, doğum günü için hazırlanan videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
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Fatih Terim, doğum günü için hazırlanan videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray'da Fatih Terim'in 67. yaş gününü efsane isimler kutladı. Arsene Wenger, Maldini, Rui Costa Gattuso, Hagi, Drogba ve Sneijder gibi isimlerin mesajları sonrası Fatih Terim gözyaşlarını tutamadı.

08.09.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:42

Galatasaray sosyal medya ekibi, teknik direktör Fatih Terim'in 67. yaş günü nedeniyle çok özel bir video hazırladı. Futbol dünyasının efsane isimleri özel mesajlarla tecrübeli hocanın yeni yaşını kutladı.

Ünlü Fransız teknik adam Arsene Wenger, Terim'in Milan'dan eski öğrencileri Paolo Maldini, Cosmin Contra ve Gennaro Gattuso, Fiorentina'dan öğrencileri Nuno Gomes, Mauro Bressan ve Rui Costa, Galatasaray'dan öğrencileri Johan Elmander, Felipe Melo, Didier Drogba, Wesley Sneijder, Bafetimbi Gomis, Nordin Amrabat, Mariano Filho, Bruma, Maicon ve Denayer'in yanı sıra Gheorghe Hagi, Arda Turan ve Fernando Muslera da doğum günü mesajı yayınladı.

Video sırasında çok duygusal anlar yaşayan Fatih Terim'in gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Tecrübeli hoca, "Bu anlamlı video için herkese teşekkür ederim" dedi.

EN GÜZEL HEDİYE ŞAMPİYONLUK

Fatih Terim'in önceki gün idmanda yapılan doğum günü kutlaması sonrası anlamlı bir konuşma yaptığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, "Güzel duygularınız için teşekkürler. Bana verebileceğiniz en güzel hediye sezon sonunda kazanacağımız şampiyonluktur" dediği öğrenildi.

Fatih Terim, doğum günü için hazırlanan videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Haber Yorumları (5)
CX: Pirlo yok mu
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YORUMCU: DÜNYADAKİ BAŞARILARI SAYMAKLA BİTMEYEN ÜNLÜ HOCALARA ACIYORUM. NEKADAR MÜTAVAZİLER. BİZDE BİR TANE VARKİ GÜNDEMDE KALMAK İÇİN DOĞUM GÜNÜNDE BİLE FİLM ÇEKTİRİYOR. HAKİKATEN KOMİK BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ.
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SÜPER: inanılmaz duygusal bir an bende gözyaşlarımı tutamıyorum bunu ifade edecek bir terim yok maalesef sözlükte
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