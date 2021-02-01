Fatih Terim'den Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'a: Güvenimi, gurura çevirdin evlat
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Fatih Terim'den Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'a: Güvenimi, gurura çevirdin evlat

01.02.2021 22:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 22:33

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Liverpool'a transfer olan eski öğrencisi Ozan Kabak için "Güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün" mesajını paylaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Liverpool'a transfer olan eski öğrencisi Ozan Kabak'ı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

Terim, Kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün" ifadelerini kullandı.

Sky Sports'un haberine göre; Liverpool ve Schalke 04, Ozan Kabak'ın transferi için anlaşmaya vardı. Liverpool, 2.5 milyon pound (2.84 milyon euro) kiralama bedeli ödeyecek. Türk milli yıldız, 6 ay sonra satın alma opsiyonuyla birlikte tamamen Liverpool'a transfer olacak.

Fatih Terim'den Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'a: Güvenimi, gurura çevirdin evlat

G.SARAY'IN ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Türk stoper, Ocak 2019'da 11 milyon euro bonservisle Stuttgart'a, Temmuz 2019'da ise 15 milyon euro bonservisle Schalke'ye transfer oldu. Ozan Kabak bu sezon 14 Bundesliga maçında forma giydi.

Fatih Terim'den Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'a: Güvenimi, gurura çevirdin evlat
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