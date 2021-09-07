Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a gönderiliyor
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Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a gönderiliyor

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Galatasaray'da eski yönetimin Fatih Terim'den habersiz transfer ettiği Aytaç Kara'nın takımdan ayrılması an meselesi. 28 yaşındaki futbolcuya, Yeni Malatyaspor talip olurken transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen yeni transfer Aytaç Kara, takımdan ayrılma hazırlıkları yapıyor.

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BuSabah Malatya gazetesinde yer alan habere göre; Sarı kırmızılı yönetim, Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Aytaç Kara için temasa geçti. Tecrübeli oyuncunun eski takımına dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Aytaç'ın Yeni Malatyaspor'a transferinin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Abdürrahim Albayrak'ın Fatih Terim'den habersiz transfer ettiği Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın sözleşmelerinin Burak Elmas yönetimi tarafından feshedileceği iddia ediliyor.

Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a gönderiliyor
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Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a gönderiliyor - Haberler Spor
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