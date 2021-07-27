Fatih Terim'den basın toplantısında büyük sürpriz! PSV maçında sahaya süreceği ilk 11'i söyledi
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Fatih Terim'den basın toplantısında büyük sürpriz! PSV maçında sahaya süreceği ilk 11'i söyledi

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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'ye 5-1 kaybettiği maçın rövanşına çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca sürpriz bir harekete imza atarak karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11'i paylaştı.

Galatasaray, 28 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında PSV'yle karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayan Fatih Terim, sahaya süreceği ilk 11'i de kamuoyuyla paylaştı.

YENİ TRANSFER BARIŞ ALPER YILMAZ İLK 11'DE

Buna göre Terim, PSV maçında ilk 11'de Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Aytaç Kara, Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Mohamed ve Barış Alper Yılmaz'a şans verecek.

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