Fatih Terim'den antrenmanda dikkat çeken hamle! Sahaya dev ekran kurdurttu

Galatasaray, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı St. Johnstone maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in sahaya dev ekran kurdururken yeni ve genç oyuncuların fazla olması sebebiyle analiz için böyle bir yöntem seçtiği ifade edildi.