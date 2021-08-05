Fatih Terim'den antrenmanda dikkat çeken hamle! Sahaya dev ekran kurdurttu
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Fatih Terim'den antrenmanda dikkat çeken hamle! Sahaya dev ekran kurdurttu

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Galatasaray, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı St. Johnstone maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in sahaya dev ekran kurdururken yeni ve genç oyuncuların fazla olması sebebiyle analiz için böyle bir yöntem seçtiği ifade edildi.

Galatasaray, 5 Ağustos Perşembe günü Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı St.Johnstone maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

YENİ VE GENÇ FUTBOLCULAR İÇİN BU YÖNTEMİ TERCİH ETTİ

Teknik Direktör Fatih Terim, antrenman sahasına kurdurduğu dev ekranla dikkat çekti. Fanatik'in haberine göre; deneyimli teknik adamın bu yöntemi tercih etmesinde yeni ve genç futbolcuların fazla olması etkili oldu.

Fatih Terim'den antrenmanda dikkat çeken hamle! Sahaya dev ekran kurdurttu
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