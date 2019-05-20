Fatih Terim, Cüneyt Çakır'dan Özür Diledi
Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu ilan ettiği Başakşehir maçında oyundan atılan Fatih Terim, son düdük sonrasında maçın hakemi Cüneyt Çakır'dan özür diledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçının 80. dakikasında tribüne gönderildi.
Mücadelenin son bölümünde iki takım yedek kulübeleri arasında gerilim arttı. Belhanda'nın Mahmut Tekdemir ile yaşadığı diyalog sonrasında kulübeler gerilirken teknik direktör Fatih Terim, Orhan Ak'la atıştı.
Yaşananların ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır; Fatih Terim ve Orhan Ak'ı tribüne gönderdi. Daha sonra ise Ümit Davala ve Hasan Şaş tribüne yollandı.
TERİM ÇAKIR'DAN ÖZÜR DİLEDİ
Karşılaşmanın ardından şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Fatih Terim, hakem Cüneyt Çakır'ın yanına giderek 'Özür dilerim hocam' dedi.
Bu anlar yayıncı kuruluş kameralarına da yansıdı.
YORUMLAR (119)
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Şampiyon yaptılar takımı özür de diler yere de uzanır.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Artık Memlekette herşeyin cıfkı çıktı!!!Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Takım yenilse ve şampiyonluk gitseydi de özür dilermiydi acabaCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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adamın dibi.Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Kaderinizden kaçamayacaksiniz.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır