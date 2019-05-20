Fatih Terim, Cüneyt Çakır'dan Özür Diledi

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu ilan ettiği Başakşehir maçında oyundan atılan Fatih Terim, son düdük sonrasında maçın hakemi Cüneyt Çakır'dan özür diledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçının 80. dakikasında tribüne gönderildi.

Mücadelenin son bölümünde iki takım yedek kulübeleri arasında gerilim arttı. Belhanda'nın Mahmut Tekdemir ile yaşadığı diyalog sonrasında kulübeler gerilirken teknik direktör Fatih Terim, Orhan Ak'la atıştı.

Yaşananların ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır; Fatih Terim ve Orhan Ak'ı tribüne gönderdi. Daha sonra ise Ümit Davala ve Hasan Şaş tribüne yollandı.

TERİM ÇAKIR'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın ardından şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Fatih Terim, hakem Cüneyt Çakır'ın yanına giderek 'Özür dilerim hocam' dedi.

Bu anlar yayıncı kuruluş kameralarına da yansıdı.

Fatih Terim, Cüneyt Çakır'dan Özür Diledi
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