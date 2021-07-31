Fatih Terim, Burak Elmas'la bizzat görüştü! Sofiane Feghouli'nin artık takımda kalması mucize olur
Yeni sezon için kadro planlamasına devam eden Galatasaray'da başkan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'le görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda deneyimli hoca, Feghouli'yi takımda düşünmediğini net bir şekilde iletti. Cezayirli futbolcunun istenmeyen adam durumuna gelmesindeki en önemli nedenin, sözleşme görüşmelerinde sergilediği olumsuz tavır olduğu ifade edildi.
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'ye elenen Galatasaray'da yeni sezon kadrosu şekillenmeye başlıyor. Başka Burak Elmas'la bir toplantı gerçekleştiren Fatih Terim, Sofiane Feghouli konusunda son kararını iletti.
MUSTAFA CENGİZ TARAFINDAN DA HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ
Skorer'in haberine göre; Galatasaray'da, Sofiane Feghouli'nin artık hiç düşünülmediği net bir şekilde ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda en fazla kazanan oyuncular arasında bulunan Cezayirli futbolcu, teknik direktör Fatih Terim tarafından da silindi. Geçen sene istediği süreleri alamayan, maaş indirimine gitmediği için de eski Başkan Mustafa Cengiz tarafından hedef gösterilen Feghouli'nin kaderi değişmedi. Cezayirli futbolcu, "İstenmeyen adam" ilan edildi. Başkan Burak Elmas, tecrübeli futbolcuyla yaptığı toplantıda yeni sezonda kadroda düşünmediklerini söyledi.