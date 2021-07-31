Fatih Terim, Burak Elmas'la bizzat görüştü! Sofiane Feghouli'nin artık takımda kalması mucize olur

Yeni sezon için kadro planlamasına devam eden Galatasaray'da başkan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'le görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda deneyimli hoca, Feghouli'yi takımda düşünmediğini net bir şekilde iletti. Cezayirli futbolcunun istenmeyen adam durumuna gelmesindeki en önemli nedenin, sözleşme görüşmelerinde sergilediği olumsuz tavır olduğu ifade edildi.