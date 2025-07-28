Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab'ı çalıştıran Terim'in, UEFA Avrupa Ligi maçında Shakhtar Donetsk'e karşı alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası siyah-beyazlı takımda gündeme geldiği öne sürüldü. Peki, Fatih Terim Beşiktaş'a mı gidiyor?

GALATASARAY'IN ELİT İSMİ TERİM BEŞİKTAŞ'A MI YÖNELİYOR?

Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörü ve futbol camiasında efsaneleşmiş ismi Fatih Terim, son günlerde ezeli rakip Beşiktaş ile anılmaya başlandı. En son Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab'ı çalıştıran Terim'in, UEFA Avrupa Ligi maçında Shakhtar Donetsk'e karşı alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası siyah-beyazlı takımda gündeme geldiği öne sürüldü.

EUROPA LİGİ MAĞLUBİYETİ VE SOLSKJÆER'İN ELEŞTİRİLİŞİ

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk karşısında alınan 4-2'lik yenilgi, Beşiktaş camiasında adeta şoku tetikledi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjær'in geleceği tartışma konusu olurken, eleştirilerin odağı haline geldi.

TEMAS KURULDU İDDİASI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in ismi sıkça telaffuz edilmeye başlandı. Hatta Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Terim ile temasa geçtiği iddiası, özellikle futbol gündeminde geniş karşılık buldu.

SON ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM: AL-SHABAB

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başına getirilen Fatih Terim, burada büyük ilgi gördü. 71 yaşındaki deneyimli teknik direktör, sezon sonunda bu görevden ayrıldı.

ARABİSTAN PERFORMANSI

Al-Shabab yönetiminde toplam 23 resmi karşılaşmaya çıkan Terim; bu maçlarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Yakaladığı maç başına ortalama puan ise 1.74 oldu.