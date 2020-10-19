Fatih Terim, Alanyaspor maçında Feghouli ve Belhanda'yı kulübeye çekti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maaşında indirime gitmeyen ve sarı kırmızılı kulüpte kriz çıkaran Sofiane Feghouli ile Younes Belhanda'yı Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine almadı.

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den dikkat çeken hamleler geldi.

Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile Faslı Younes Belhanda, Süper Lig'in 5. haftasındaki kritik Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde iki futbolcu sarı kırmızılılarda oyuncuların maaşına yapılan yüzde 15'lik indirimi kabul etmemiş ve kulüpte krizine neden olmuşlardı.

KASIMPAŞA MAÇINDA 11'DEYDİLER

Hem Sofiane Feghouli, hem de Younes Belhanda ligin 4. haftasında oynanan ve 1-0 kaybedilen Kasımpaşa maçında ilk 11'de kendilerine yer bulmuştu.