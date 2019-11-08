Fatih Terim 6-0'lık maç sonrasında Babel'in satışına onay verdi

Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçla ilgili paylaşım yapan ve akşamına Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçta kötü performans sergileyen Babel'e çok tepki gelmişti. Terim'in sezon başında çok güvendiği ismin iyi bir fiyata Çin'e gönderilmesine sıcak baktığı öğrenildi.

08.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:07
Fatih Terim 6-0'lık maç sonrasında Babel'in satışına onay verdi

'da karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyet sonrasında gözden çıkarılan son isim Ryan oldu. Bu sezon Fatih hocanın vazgeçemediği isimlerin başında gelen Hollandalı futbolcunun form grafiğinin sürekli düşmesi, planların değişmesine yol açtı. Çin kulüplerinin ilgilendiği 33 yaşındaki futbolcunun gönderilmesi planlanıyor.

SATIŞINDAN 5 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı yeni satış listesinde Babel'in de kendisine yer bulduğu, deneyimli oyuncuyu Uzakdoğu kulüplerinden birine satmayı hedefledikleri öğrenildi. Galatasaray'ın planı, Babel'den 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli elde edip, bu parayı transferde kullanmak.

8-0 PAYLAŞIMI VE 6-0'LIK MAĞLUBİYET SONRASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta sarı kırmızılı futbolcuların sahada varlık gösterememesi taraftarın sabrını taşırdı. Eleştirilen isimlerin başında Nagatomo ve Babel geliyor.

Özellikle Babel 6-0 yenildikleri maç öncesinde, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildiği maçta altı ve yedinci golleri attığı maçın yıl dönümünü hatırlatarak, Beşiktaş taraftarları çılgına çevirdi.


Haber Videosu: Fatih Terim 6-0'lık maç sonrasında Babel'in satışına onay verdi
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HABER YORUMLARI (24)

  • KSK Lİ MESUT:
    Bu conconlar değişik bir TOPluluk. Paratör iyi yemliyo bu kamilleri. Mor forma giyen bilezikli değişikler mi dersiniz. V.s değişikler bunlar...
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  • ANTEPLİ:
    BABELE EN GÜZEL CEVABI PASCAL NOUMA VERMİŞ''''Günaydın, pamuk şeker bugün bişey yazmışmı ?''''“Camialar kalıcıdır, iz bırakmak, efsane olmak istiyorsan formasını giydiğin, ekmeğini yediğin takıma saygılı olmalısın. GAZOZ OLMA EFSANE OL ''''
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  • ADINIZI YAZINAD:
    bjk de gelecek seneki kadroda 1. karius 2. atiba. 3. layiç 4. lens. 5. boyd. 6. larin 7. umut 8. dougles 9. oguzhan(kesin) 10. orkan gitmeli. ilk etapta. sonra sıradabaskaları da var. bazıları zaten gidicek atiba. yaştan dolayı mesela
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  • ALİ:
    yani ayıp. ben gs td si olsam bu konuda 2 kelam ederim. uzun uzadıya konusmam. ama bir futbolcumuzun paylaşımları beni üzdü bu olmaması gerekn birşey. sosyal medya hesaplarına dikkat etmeli futbolcular derim
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  • TAM 35:
    BU TAKIMDAN babel, belhanda, feghouli, mariano, seri ve nagatomo kesin gitmeli saydığım ilk 3 isim tamamen bencil ve takım oyunu oynamayan asist yapmayan oyuncular. diğerleri de yetersiz. SADECE MALİYET FARKI VAR DİĞER TAKIMLARA GÖRE, KALİTE YERLERDE. . .
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  • İÇİNİZDEN BİRİ:
    tamda hislerimi yazmışsın kesinlikle babel en acil gitmeli . . . . . babel, belhanda, seri, feghouli, mariano, nagatomo kesinlikle ocakta gitmeli. . . . cumartesi bu adamlar ilk 11 de olmamalı. . . . . adem büyük, taylan, emre mor, ömer bayram oynamalı, marcao da berbat durumda onun yerine de ahmet oynasın, bir ki tanede genç oynasın
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  • BLACK SWORD:
    Yeter yahu ukala egolu adam, Çöpleri 3-5 e satın gtsin. Yunus, Atalay, Celil vss oynasın!!
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  • NAMRE:
    Karaktersiz herif insanda duruş olacak onur olacak eski oynadığın takımlarda her zaman iyi anılacaksın ki ilerde bizde seni analım böyle bir adam vardı diye ama karaktersizliğinle anılıp gideceksin kasımpaşalı babel
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