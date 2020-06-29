FATİH'TE 24 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 6 KİŞİ YAKALANDI
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FATİH'TE 24 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 6 KİŞİ YAKALANDI

KOCAMUSTAFAPAŞA'da yol kenarında oturan iki grup arasında çıkan kavga sonucu Barış Daldagül (24) tabancayla vurularak öldürüldü.

FATİH'TE 24 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 6 KİŞİ YAKALANDI
29.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:18
KOCAMUSTAFAPAŞA'da yol kenarında oturan iki grup arasında çıkan kavga sonucu Barış Daldagül (24) tabancayla vurularak öldürüldü. Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin olaydan sonra kaçışları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Fatih, Kocamustafapaşa Mahallesi, Arap Kuyusu Sokak üzerinde 14 Haziran 2020 tarihinde  meydana gelen olay görgü tanıklarının ifadelerine göre şöyle gelişti; Barış Daldagül ve arkadaşları sokak üzerinde otururken yanlarına gelen 3 kişiyle tartışmaya başladı. Barış Daldagül'ün yanında bulunan bir kişinin sonradan gelen kişilerden Kadir Ö.'ye yönelik "Benim bacanağımın evine hırsızlığa siz mi girdiniz?" demesi üzerine tartışma büyüdü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Kadir Ö. "Bekleyin burada çocukları, silahları alıp geliyorum." diyerek olay yerinden ayrıldı. Aradan 10 dakika geçtikten sonra olay yerine gelen 5-6 kişilik bir gruptan gençlere yönelik ateş açıldı. Olay sırasında ağır yaralanan Barış Daldagül kaldırıldığı Samatya Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kamera görüntülerinde şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak kaçtıkları görüldü. Polis Fatih ve Silivri'de düzenlendiği operasyonda olaya karışan 6 kişiyi yakaladı.

3'Ü TUTUKLANDIAsayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Kadir Ö., Hakan K.(22), Murat Ö.(19), E.A.(17), Fideil A.(19), Burak A.(19) olayla ilgili sorgulandı. Yaşı küçük olan E.A. Çocuk şube müdürlüğüne gönderildi. Poliste yapılan sorgularında kendilerini korumaya çalıştıklarını anlatan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kadir Ö., Hakan K. ve Murat Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Görüntü dökümü: -----------------Güvenlik kamerası-Şüphelilerin kaçış anları--Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Daldagül'ün fotoğrafı 


Kaynak: DHA

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