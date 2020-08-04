Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, TFF 1. Lig play-off final maçında karşılaşan Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'un, talimata aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. Kaynak: AA