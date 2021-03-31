Fatih Karagümrük'te Emre Çolak kadro dışı kaldı
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Fatih Karagümrük'te Emre Çolak kadro dışı kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fatih Karagümrük'te Emre Çolak kadro dışı kaldı

Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcusu Emre Çolak'ın bir röportajda yaptığı açıklamalar nedeniyle geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcusu Emre Çolak'ın bir röportajda yaptığı açıklamalar nedeniyle geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük'e katılan Emre Çolak, kadro dışı bırakıldı. İstanbul temsilcisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Çolak'ın bir ropörtaj sırasında yaptığı açıklamalar kulübümüzce dikkatle incelenmiş ve her ne kadar anılan futbolcumuzun açıklamalarının kötü niyet içermediği ve kamuoyunda yankı uyandırdığı şeklinde futbolcumuzun olası bir görevlendirme halinde gönül verdiğini belirttiği kulüp lehine herhangi bir girişimde bulunmayacağı kanısına varılmış olmakla birlikte, bahsi geçen açıklamaların köklü bir tarihe sahip kulübümüzün değerleri ve ilkeleri ile bağdaşmadığı da izahtan varestedir. Bu sebeple anılan futbolcumuzun konu hakkında savunması talep edilmiş ve kulüp içi disiplin sürecinin sonlanmasına kadar geçici olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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