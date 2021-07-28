Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz transferi için Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı

Fatih Karagümrükspor, Jimmy Durmaz transferi konusunda Galatasaray'la anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon da kiralık olarak Karagümrük forması giymişti.

Yeni sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımda düşünülmeyen isimlerle yollar bir bir ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Jimmy Durmaz'ın transferi için Fatih Karagümrük'le anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİYLE GİDİYOR

A Spor'un haberine göre; Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz'ın bonservisi için Galatasaray ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu, Karagümrük'te 31 maçta 3 gol ve 3 asistle oynamıştı.