Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jimmy Durmaz, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Fatih Karagümrük'e bu sefer bonservisiyle transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Galatasaray bu sezon kadrosunda yer vermeyeceği futbolcularla yolları bir bir ayırıyor. Sarı-kırmızılılarda takıma veda eden isimler arasına Jimmy Durmaz da eklendi.

GEÇEN SEZON KİRALIK OLARAK FORMA GİYMİŞTİ

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon da kiralık olarak Karagümrük forması giymişti.

Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı
Fatih Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum
Fatih Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum
Fatih Terim, St.Johnstone maçı için kararını verdi! Yeni transferler karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak
Fatih Terim, St.Johnstone maçı için kararını verdi! Yeni transferler karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Hande Erçel Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Mesut Özil Metin Oktay Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 20:28:14. #1.16#

title