Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı
Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jimmy Durmaz, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Fatih Karagümrük'e bu sefer bonservisiyle transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.
Galatasaray bu sezon kadrosunda yer vermeyeceği futbolcularla yolları bir bir ayırıyor. Sarı-kırmızılılarda takıma veda eden isimler arasına Jimmy Durmaz da eklendi.
GEÇEN SEZON KİRALIK OLARAK FORMA GİYMİŞTİ
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon da kiralık olarak Karagümrük forması giymişti.