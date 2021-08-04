Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı

Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jimmy Durmaz, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Fatih Karagümrük'e bu sefer bonservisiyle transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.