Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaç yaşında?

Faruk Fatih Özer kimdir? Son 24 saattir internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı iddia edildi. Borsanın kapanması ile mağdur olan 391 bin yatırımcının avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Özer'in Tayland'a gitmiş olabileceğini söyledi. Peki, Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex kimin? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaç yaşında?

Kripto paraların alım-satımına aracılık eden Türkiye'nin ilk global kriptopara borsası Thodex'in kurucusu kim? Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir, Faruk Fatih Özer kaç yaşında, nereli? Türkiye'de en çok kullanılan kripto para borsalarından Thodex'teki hesaplarına ulaşamayan kullanıcılar emniyete ve savcılıklara koşuyor.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Thodex'de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu belirtilen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'dir. Çalışma hayatına 2007 yılında atılan Faruk Fatih Özer, 2008 yılında kripto para borsasına giriş yaptı. Koineks ile kripto borsasına giren Faruk Fatih Özer, 2017 yılının eylül ayında ise Thodex'i kurdu ve Koineks'in mevcut kullanıcılarının tamamı Thodex'e taşındı.

Thodex kurucusu sosyal medya hesaplarını kapattı

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter, Instagram hesaplarını kapattı. Thodex internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların önce 6 saat ardından ise dört-beş gün siteyi kullanamayacağını duyurdu.

Thodex'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır."

"2 milyon Dogecoin dağıtacağız" kampanyası

Yatırımcılar ise Thodex'in yatırımcı çekmek için platformu kullananlara 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıkladığına dikkat çekiyor.

Özellikle son kampanya ile yatırımcıların yatırımlarını diğer borsalardan bu platforma taşıdığı belirtiliyor. Olayın duyulmasının ardından binlerce yatırımcı sosyal medyada sesini duyurmaya çalışırken binlercesi de suç duyurusunda bulunmak için avukatlara koştu.

Müvekkilleri adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğunu açıklayan Avukat Oğuz Evren Kılıç, "Thodex'in kurucusu ve CEO'su olan Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan saat 17.57'de yurtdışına çıktığını öğrendik" dedi.

Sosyal medyada trend topic olan Thodex başlığı altında kullanıcılar tarafından kurucunun kaçtığı iddia edilerek yüzlerce paylaşım yapıldı. Bu gelişme yeni bir Çiftlikbank vakası olarak da yorumlandı. Yüzde 30 düşük fiyatla, toplamda 489 bin dolarlık doge satışı gerçekleştirildiği, bunun da kaçış öncesi bir hazırlık olduğu şeklinde iddialar da ortaya atıldı.

Thodex kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer, geçen ocak ayında verdiği bir röportajda işlem hacminin 97.2 milyar TL'ye ulaştığını açıklamıştı. Şirketin kayıtlı kullanıcı sayısının 400 bine çıktığını, yurtdışındaki üye sayısının da 4 bini aştığını ifade etmişti. On binlerce mağdurun söz konusu olabileceğini söyleyen uzmanlar, tüm bu paylaşımlar yapılırken şirketten bir açıklama gelmemesini olağan dışı buluyor.

Özer'in twitter hesabını kapatması ardından da Instagram'daki tüm paylaşımlarını silmesi üzerine kullanıcılar hukuki yola başvurmaya başladı.

"Hukuki süreci başlattık"

Aynı zamanda Ankara Barosu Sermaye Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Oğuz Evren Kılıç, müvekkilleri adına başvuruda bulunanlar arasında. Dunya.com'a konuya ilişkin açıklama yapan Kılıç, "Müvekkillerimizin başvurusu ve talebi üzerine Thodex isimli kripto para borsasının sahibi olan Koineks A.Ş. ortakları ve yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduk. Söz konusu şahıslar ile Koineks A.Ş.'ye ait alacaklara, varlıklara ve hesaplara tedbiren el konulması talebimizi ilettik. Konuyla ilgili hukuki süreci başlatmış bulunuyoruz."

Benzer olarak başta İstanbul olmak üzere diğer savcılıklara da çok fazla sayıda suç duyurusu yapıldığı belirtiliyor. Thodex kullanıcıların hak arama yollarına başvurmaları uyarısında bulunan Avukat Kılıç, "Savcılığa suç duyurusu bulunulmalı. Hesabınızdaki meblağa göre tüketici hakem heyetlerine başvurun ya da tüketici mahkemelerine dava açın" sözlerine yer verdi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ali Kırık da büyük bir mağduriyetin ortaya çıkabileceğini belirtti. Kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldüğünü belirten Kırık, bu amaçla özel kampanyalar ve hediye coin vaad ederek kullanıcı sayısının artırıldığını söyledi.

THODEX'TE NELER YAŞANDI?

Kısa süre önce 2 milyon adet Dogecoin dağıtma kararı açıklayan şirketin bu dağıtımı gerçekleştireceği hafta aksaklıklar yaşanmaya başladı. Para yatırma, çekme ve transfer işlemlerinde sıkıntı söz konusu oldu.

Günlerce süren bu sıkıntı üzerine şirket 19 Nisan'da hem sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından "Dogecoin Bakım Çalışması Hakkında Önemli Bilgilendirme" şeklinde bir açıklama yayınladı. Açıklamada Doge işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştirdikleri bilgisine yer verildi. Planlı bir bakım olduğu ve akşam 20.00'de başlayarak 6 saat süreceği bilgisi de paylaşıldı. Kullanıcılar sürenin dolduğu gece saat 02.00'den sonra da hesaplarına ulaşamadı.

Bugün ise kullanıcılar boş bir sayfayla karşılaştı. Tepkiler çığ gibi büyüyence şirketten sabah saatlerinde yeni bir açıklama daha geldi. Bu açıklamada ise şu bilgiler paylaşıldı: "Dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç 4-5 gün sürecektir. İnternette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız."

Şirkete ve yöneticilere ulaşamayan kullanıcılar da bu son gelişme üzerine soluğu emniyet ve savcılıklarda aldı.