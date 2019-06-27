Farnolle, Malatyaspor ile 1+1 yıllık imza attı
Evkur Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren futbolcusu Fabian Farnolle ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Evkur Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren futbolcusu Fabian Farnolle ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, iç transferde kaleci Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı. Sarı-siyahlı kulüp, sözleşmesi sona eren Beninli kaleci Fabien Farnolle ile tekrar anlaşma sağlandığını duyurdu.
- Malatya
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, iç transferde kaleci Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı. Sarı-siyahlı kulüp, sözleşmesi sona eren Beninli kaleci Fabien Farnolle ile tekrar anlaşma sağlandığını duyurdu.
- Malatya
Kaynak: DHA
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