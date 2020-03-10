Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu evin maskotu oldu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu evin maskotu oldu - Haber
Beşiktaş, Hakkari, Futbol, Güncel

Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu evin maskotu oldu

Hakkari'de Malik Özdemir'in bir aylıkken alıp "Çiko" ismini verdiği muhabbet kuşu, Beşiktaş futbol takımının ilk 11'inin isimleri de olmak üzere 50 farklı kelimeyi söylüyor.

10.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:18
Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu evin maskotu oldu

Hakkari'de Malik Özdemir'in bir aylıkken alıp "Çiko" ismini verdiği muhabbet kuşu, Beşiktaş futbol takımının ilk 11'inin isimleri de olmak üzere 50 farklı kelimeyi söylüyor.


Pehlivan Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Malik Özdemir, bir aylıkken aldığı ve "Çiko" ismini verdiği muhabbet kuşuna 13 ayda 50 kelime öğretti. Fanatik bir Beşiktaşlı olan ve evin maskotu olan "Çiko", Beşiktaş'ın yıldızları Shinji Kagawa, Domagoj Vida ve eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'nın isimlerinin yanında 'şampiyon Beşiktaş, babacık, koş koş, gel buraya, öpücük, cici kuş, aşkım' gibi sözcükleri tekrar edebiliyor.


Geçen yıl kuşçuda gördüğü cılız ve halsiz muhabbet kuşunu 70 TL'ye satın aldığını ifade eden Özdemir, "Geçen yıl kuşçuya uğradım. Muhabbet kuşlarının fiyatını sordum. Bana 'tanesi 150 TL' dediler. Kuşlarla uğraşırken henüz bir aylık olan cılız ve halsiz olan Çiko'yu gördüm. Elimi uzattım kafesin içine, o an parmağıma tutundu. Bende isteksiz olduğum için 70 TL veririm dedim. Kuşçuyla anlaştık. Eve getirdiğimde daha çok halsiz olduğunu fark ettim. Bunun üzerine veterinere götürdüm. Veteriner ilaç verdi. Düzenli ilaçlarını verdiğimde kuş iyileşmeye başladı ve evin maskotu haline geldi. Ailece Beşiktaşlı olduğumuz için eşim ve çocuklarımla birlikte Beşiktaş'ın ilk 11'inin isimlerini tekrarlattırdık. İlk önce en sevdiğim yıldız futbolcular Shinji Kagawa, Vida, Atiba ve Quaresma gibi isimler ile şampiyon Beşiktaş, babacım, gel buraya, öpücük, koş koş kelimelerini öğrettik. Evimizin maskotu haline geldi. Artık o da aileden biri. Videolarını sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Videolarını izleyenler çok beğendi. Hatta satın almak isteyenler çıktı ve 4 ila 5 bin TL para vermek isteyenler oldu. Tabi satmadık. Üç çocuğuma arkadaş ve kardeş olmuş. Çiko evimizin baş tacı olmuş" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti Haber
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti Haber
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Haber
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Charles Michel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sadi Konuk Defne Samyeli Müslüm Gürses
Spor Adem Büyük Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Radamel Falcao Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İran İtalya Petrol Futbolcu
Şu an buradasınız: Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu evin maskotu oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 10:42:47. #1.14#