: Yeni stoper hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı: Comolli istifa

08.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:18

Devre arası transferinde savunma bölgesine takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen Simon Falette'i İstanbul'a getirdi. Ancak Gineli oyuncunun İstanbul'a gelişi, sarı-lacivertli taraftarı memnun etmedi.

BU SEZON FRANKFURT'TA 1 MAÇTA OYNADI

Özellikle Frankfurt'ta bu sezon sadece 1 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun transferi için Fenerbahçeli taraftarlar, başta Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetimi transfer politikası üzerinden sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada '#Comolliİstifa' etiketi ile sportif direktörün görevden alınması için yorumlar yaptı.

Kaynak: İHA

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