"Falcao'yu taraftar istediği için aldık" diyen Mustafa Cengiz'den transfer sözleri: Teklif gelirse onaylarız
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"Falcao'yu taraftar istediği için aldık" diyen Mustafa Cengiz'den transfer sözleri: Teklif gelirse onaylarız

14.01.2021 15:22 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:26

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündemde yer alan konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Falcao'nun tedavi olduktan sonra İstanbul'a geleceğini söyleyen Cengiz, takımdan ayrılmak istemesi halinde buna onay vereceklerini belirtti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda katıldığı "Gündem Özel" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cengiz, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan ve taraftarların tepkisini çeken Falcao'nun geleceğiyle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kolombiyalı golcüyü geçtiğimiz sezon başında taraftarın talebi doğrultusunda transfer ettiklerini belirten Cengiz, Falcao'nun tedavisini olduktan sonra İstanbul'a geleceğini ve transfer olmak istemesi halinde gelen teklifi kabul edeceklerini belirtti.

" FALCAO 'TRANSFER OLMAK İSTİYORUM' ONAY VERİRİZ"

Falcao'nun Monaco'dan sakat bir şekilde transfer edilmediğini söyleyen Cengiz, "Falcao tümüyle taraftarın talebiyle yapılan bir transferdir. Bundan utanıyor muyuz? Hayır. Eleştiriyor muyuz? Hayır. Geldiği gün İstanbul sallandı. İstanbul tarihinin, belli mitingler hariç en büyük toplanması oymuş. Falcao bizim topçumuz, çok değerli fakat sakatlıktan kurtulamadı. Falcao, bize sakat gelmedi. Monaco da şaşırıyor. Bu çocuk kendini kanıtlamak için çok yüklendi. Taraftarın alkışını almak istedi. Monaco yıllık 8 milyon euro teklif etti, kabul etmedi. 'Ben attığım golün anonsu yapıldığında tribünlerin sessiz olmasından bıktım' demiş. 'Ben desibel rekoru kırılmış bir yerde oynamak istiyorum' demiş. Falcao, İspanya'da tedavi olup gelecek. Çok karakterli bir futbolcu, bütün futbolcularımız karakterlidir. Taraftarın kızdığı futbolcular da var, hepsiyle halledeceğiz. Düzelecek ve gelecek. Falcao bize derse ki, 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum' Galatasaray'ın menfaatlerine uygunsa olabilir. Kendisine Güney Amerika ve Arabistan'dan teklif geldi ama istemiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları (1)
ANGARALI0606: Aylardır aynı laf ''teklif gelirse. . . ''
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