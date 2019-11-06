Falcao'yu 'Messi' lakaplı doktor Joaquin Juan iyileştirecek

06.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:16

Kolombiyalı yıldızın uzun süredir fizyoterapistliğini yapan M2RLAB biyomedikal şirketinin sahibi Juan, sol dizinden geçirdiği ağır sakatlık sonrasında Kolombiyalı yıldızı tekrar eski formuna kavuştutan isim. Yeni teknolojiler ve kullandığı farklı ilaç tedavileri ile kas sorunlarında daha hızlı bir çözüm bulduğu kaydedilen Joaquin Juan, sporcuların ilerleyen dönemlerde başka sorunlar yaşamasını da engellediğini söylüyor.

BİRÇOK YILDIZLA ÇALIŞTI

İspanyol fizyoterapist, spor dünyasından birçok isimle çalışıyor ve 'Doktorların Messi'si olarak da anılıyor. Cristiano Ronaldo ile birlikte 2019 Dünya Kupası'nda çalışan Juan, Real Madrid'in efsane isimlerinden Raul Gonzalez, James Rodriguez ve İspanyol basketbolcu Pau Gasol ile uzun yıllardır çalışmalar yürütürken, Formula 1 eski pilotlarından Fernando Alonso'nun da doktorluğunu yapıyor.

Juan, spor dünyasında sakatlıklardan sonra iyileşme ve bir daha sakatlık yaşamama konusunda yaptığı çalışmalarla en çok tanınan fizyoterapistlerin başında geliyor.

"GELENLER BİZE GÜVENMEK ZORUNDA"

Ünlü fizyoterapist, oyunculara dinlenmek için daha uzun süreler verilmesi gerektiğini belirtirken, "Kulüpler oyuncuları transfer ederken çok para harcıyor ancak onlara dikkat konusunda eksik kalıyorlar. Biz insanlarla ilişkilerimizi güven üzerine kuruyoruz. Bize gelenler, yüzde 100 bize güvenmek zorunda. Atletico, Real ve Barcelona'da çalıştım, sporculara nasıl davranıldığını gördüm. Oyuncular çok fazla oynuyor. Sporcuları olduğundan daha güçlü görüyoruz. Onların da dinlenmeye ihtiyaçları var. Bazı oyuncularının rejenerasyonu uzun sürer, bazılarının daha kısa" ifadelerini kullanıyor.

Joaquin Juan, sezon başında Real Madrid'in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez'in uzun süren sakatlığı sonrasında eleştirilere maruz kalmış ve kendini savunmuştu. Juan, "James çalıştığım en iyi profesyonllerden biri. Bizim her şartı kontrol eden profesyonellerimiz var ve fiziksel konularda olmayan şeyleri değiştiremeyiz. Bu konuda sahtecilik yapılamaz. Bir oyuncu hazır değilse, değildir. Çok fazla fiziksel ağırlık yaşadı ve onun da süreye ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.