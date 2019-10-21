Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Galatasaray'da, Real Madrid maçının kadrosu belli oldu. Kolombiyalı golcü, sakatlığı nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı.

21.10.2019 22:41

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray'ın kamp kadrosunda sakatlığı bulunan yıldız golcü Radamel Falcao yer almadı. Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."

Kaynak: İHA
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