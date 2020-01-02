Falcao, kayınvalidesi ve kayınpederi için yılbaşında 50 bin TL harcadı
Futbolcu Falcao, yılbaşında eşi Lorelei Taron'un ailesini Arjantin'den İstanbul'a getirtti. Çırağan Sarayı'ndaki Ottoman Salon'unda ağırladığı kayınpederi ve kayınvalidesi için toplamda 50 bin lira ödedi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, eşi Lorelei Taron'u yeni yılda mest etti. Eşinin Arjantin'de yaşayan ailesini, özel uçakla İstanbul'a getirtti.
Çırağan Sarayı'ndaki Ottoman Salonu'nda yemek yiyen aile, yeni yıla nefis bir boğaz manzarası eşliğinde girdi. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini deneyen Kolombiyalı yıldız ve ailesi, havai fişek gösterilerini izledi.
50 BİN LİRA ÖDEDİ
Geceyi Çırağan Sarayı'ndaki özel odalarda geçiren Falcao, yılbaşı için kişi başı 600 Euro'dan (yaklaşık 4 bin lira), toplamda 50 bin lira ödedi.
Keyifli bir gece geçiren 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray camiasına iyi seneler mesajı gönderdi.
Haber Videosu: Falcao, kayınvalidesi ve kayınpederi için yılbaşında 50 bin TL harcadı
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devlet benim maaştan vergi kessin o vergi ile gs takımının vergisini silsin gs o ödemediği vergi ile bu oyuncuyu alsın bu oyuncuda yılbaşında yesin. acaba bunlar bu milletin hakkını nasıl ödeyecekler. ben hakkımı haram ediyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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en azından Türkiye''de harcamış.Yayından Kaldır
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Falcao yılbaşında servet harcadı diye haber yapıyorsunuz adamın ödediği para 50 000 Tl yazıyorsunuz bu para ona ne eder ki. Adamın aldığı paralar milyon euro lar . Bizde haberin haber değeri var diye okuyoruz yazıklar olsun sizlere. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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YE İÇ GEZ OĞUL CİNCONUN PARASINI EZ OĞULCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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BEN DE 10 BİN DOLAR HARCADI SANMIŞTIM, 50. 000 TL PARA MI BUNLAR İÇİN. SIRF HABER YAPMAK İÇİN DEĞİL HABER YAPIYORSUNUZCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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10 BİN DOLARDA 59500 TL YAPIYOR. 9500 TL Yİ Mİ SORUN YAPTIN ŞİMDİ SEN :)1 Yayından Kaldır
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Ömür boyu çalışsak şu ekonomik şartlarda 50 bini zor biriktiririz adamlar saniyede veriyor o parayı dünyada tek adalet herkesin ölecek olmasıdırCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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galata sarayda futbol oynayorum diye alındı sahada 50 kere topa vurmadı 1 günde 50bin tl harcadı vay beeee arkadaş biz 50 bin tl kazanmak için 2 sene calışıyorumCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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MALESEF BU DÜNYANIN DÜZENİ BÖYLE KARDEŞİM NE YAPALIM FELEK BİR GÜN BELKİ BİZE DE GÜLER1 Yayından Kaldır
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50 BİN SERVET Mİ ONUN İÇİN TRAJİKOMİKCevap Yaz 7 Yayından Kaldır