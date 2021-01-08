Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için ileriye dönük tüm alacaklarını talep etti
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Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için ileriye dönük tüm alacaklarını talep etti

08.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:07

Büyük bir beklentiyle geldiği Galatasaray'da üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oynadığından daha fazlasını tedavi olarak geçiren Radamel Falcao'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılılardan ayrılmak için ileriye dönük tüm alacaklarını talep etti.

Çok büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen golleriyle değil sakatlıklarıyla gündemde kalan Radamel Falcao'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde, "Ocakta ne olacağı belli olmaz. Falcao, haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Kendine çok dikkatli bakıyor. Onun her anlamda Galatasaray'a katkı sunacağına inanıyorum" açıklamasını yapmıştı.

MİKTAR YAKLAŞIK 9 MİLYON EURO

Galatasaray yönetiminin, Falcao ile görüşerek, "Devre arası yolları ayıralım" teklifini sunduğu öğrenildi. Ancak Kolomibyalı golcüden gelen yanıt sarı-kırmızılıları şoka uğrattı. 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki forvet, ancak ileriye dönük tüm alacaklarının ödenmesi durumunda takımdan ayrılmayı kabul edeceğini yönetime iletti.

Bu rakamın 9 milyon Euro'yu bulması nedeniyle Galatasaray'ın eli-kolu bağlanmış durumda. Falcao krizinin nasıl çözüleceği merak konusu.

Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için ileriye dönük tüm alacaklarını talep etti
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