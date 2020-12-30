Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı
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Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı

30.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:17

Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve bu isteği oyuncusuna ileten Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı futbolcunun 1,5 yıllık alacaklarını istemesi üzerine beklemeye geçti.

Devre arası yolların ayrılması beklenen Radamel Falcao ile sarı kırmızılı yönetim arasında gerçekleştirilen görüşmelerden beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde Falcao ile ilgili "Ocakta ne olacağı belli olmaz" açıklamasını yapmıştı.

CEVABI ŞAŞINLIK YARATTI

Takvim'in haberine göre Galatasaray yönetiminin Falcao ile görüşerek, "Devre arası yolları ayıralım" teklifini sunduğu öğrenildi. Ancak gelen yanıt sarı kırmızılılar'ı şaşırttı.

1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki forvet, ancak ileriye dönük tüm alacaklarının ödenmesi durumunda takımdan ayrılmayı kabul edeceğini yönetime iletti. Bu cevabın ardından yönetim beklemeye geçti.

Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı
Haber Yorumları (4)
NE: bizeneeeeeeeeeeee. bi daha sözleşme yaparken gösteriş hava şov yapacağınıza gözlük takın.
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BEŞİKTAŞIN ÇOCUĞU METE KALKAVAN: NE GÜZEL DÜNYA BE YASAL DOLANDIICILIK RESMEN BU
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BIRT: Adam haklı, forma satarız, tribüne taraftar çekeriz hesabıyla oyuncuyu getir sonra evdeki hesap çarşıya uymayınca keyfin doğrultusunda göndermeye kalk. Yok öyle yağma Cincon efendi! asdadas :D
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