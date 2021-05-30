Fair play ne demek? Fair play anlamı ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fair play ne demek? Fair play anlamı ne?

Fair play ne demek? Fair play anlamı ne?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Fair play, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Fair play ne demek? Fair play anlamı ne? İşte, Fair play kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Fair play kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Fair play anlamı ne? Fair play ne demek?

FAİR PLAY NE DEMEK?

Fair-Play ya da dürüst oyun, sporda kurallara uymaktan da öte belli bir davranış tarzını sergileyen bir terim. Rakibe saygı ve ona fizyolojik ve psikolojik açıdan zarar vermeme özentisidir. Rakip, bir düşman olarak değil, oyunun bir parçası olarak görülür ve yoğun mücadelede bile rakibin onuruna saygı duyulur. Fair-Play, oyunda hileye ve şiddete başvurmamak anlamına da gelmektedir.

Fair-Play'in başlıca kuralları şöyledir:

• Oyun kurallarına uymak

• Rakibi oyunun bir parçası olarak görmek

• Oyun koşullarında şans eşitliğini kollamak

• Kazanınca zaferi kötüye kullanmamak, yenilince sonuca ve kazanana saygı göstermek

• Kazananı tebrik etmek

Fair-Play, sporun dışında başka alanlarda da kullanılmaktadır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Murat Boz Demet Evgar Prens Harry
Spor Cristiano Enes Ünal Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fair play ne demek? Fair play anlamı ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 22:17:47. #1.13#

title