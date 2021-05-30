Fair play ne demek? Fair play anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Fair play, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Fair play ne demek? Fair play anlamı ne? İşte, Fair play kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Fair play kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Fair play anlamı ne? Fair play ne demek?

FAİR PLAY NE DEMEK?

Fair-Play ya da dürüst oyun, sporda kurallara uymaktan da öte belli bir davranış tarzını sergileyen bir terim. Rakibe saygı ve ona fizyolojik ve psikolojik açıdan zarar vermeme özentisidir. Rakip, bir düşman olarak değil, oyunun bir parçası olarak görülür ve yoğun mücadelede bile rakibin onuruna saygı duyulur. Fair-Play, oyunda hileye ve şiddete başvurmamak anlamına da gelmektedir.

Fair-Play'in başlıca kuralları şöyledir:

• Oyun kurallarına uymak

• Rakibi oyunun bir parçası olarak görmek

• Oyun koşullarında şans eşitliğini kollamak

• Kazanınca zaferi kötüye kullanmamak, yenilince sonuca ve kazanana saygı göstermek

• Kazananı tebrik etmek

Fair-Play, sporun dışında başka alanlarda da kullanılmaktadır