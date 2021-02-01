Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi

Son günlerde dikkat çeken fahiş fiyat artışlarına ayçiçek yağından sonra şeker de katıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları, bir kilogram kristal şekerin KDV hariç 3.57 TL olan fiyatını 3.93 TL'ye çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bu konuya ilişkin olarak "Vatandaşımızın ezilmesine müsaade etmeyeceğiz" demişti.

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik anlamda zor durumda kalan vatandaşlar, artış gösteren gıda fiyatları nedeniyle tepkili. Marketlerdeki ürünlerin fiyatlarında önlemez bir artış olması son haftaların en dikkat çeken gündem maddesi oldu. Bütün gıda ürünlerindeki fiyat artışı ayçiçek yağı ile son noktaya ulaştı derken, şimdi de şekere zam yapıldı.

Türk Şeker tarafından yapılan duyuruya göre, bir kilogram kristal şekerin fiyatı KDV hariç 3.57 TL'den 3.93 TL'ye çıkarıldı. Bu fiyat KDV ile birlikte 4,2444 TL'yi buluyor.

2019'DA ZAMLANMIŞTI

2019 yılında yapılan zamla Türk Şeker'in 50 kilogramlık polipropilen torbadaki bir kilogram kristal şeker satış fiyatı, KDV hariç 3.57 TL'ye, KDV dahil fiyatı da 3.8556 TL'ye; tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 5.46 TL'ye, KDV dahil 6.44 TL'ye yükseltilmişti.

Son artışla birlikte tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 8 TL, KDV dahil 9.44 TL olarak belirlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DA GÜNDEMİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili geçtiğimiz günlerde, "Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Esnaflarımıza sesleniyorum. Devam ederseniz ağır cezalar sizi bulabilir." demişti. Bu konunun bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında da ele alınması bekleniyor.

BAKANLIK'TAN CEZA YAĞDI

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman bakanlıkları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri, perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun dün gerçekleştirilen toplantısında, 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurul tarafından bugüne kadar 3 bin 386 dosya karara bağlanarak, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.