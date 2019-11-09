Facebook'un kripto para projesi Libra için "finansal güvenlik" uyarısı

09.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:25

Cornell Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Departmanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gür Sirer, Facebook'un Libra'sı ile ilgili, "Bütün finansman bilgilerimizi firmanın 28 paydaşına emanet etmemizi gerektiriyor. Bu, çok tehlikeli" dedi.