Facebook'un kripto para projesi Libra için "finansal güvenlik" uyarısı

Cornell Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Departmanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gür Sirer, Facebook'un Libra'sı ile ilgili, "Bütün finansman bilgilerimizi firmanın 28 paydaşına emanet etmemizi gerektiriyor.

09.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:25
Facebook'un kripto para projesi Libra için

Bilimi Departmanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gür Sirer, 'un Libra'sı ile ilgili, "Bütün finansman bilgilerimizi firmanın 28 paydaşına emanet etmemizi gerektiriyor. Bu, çok tehlikeli" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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