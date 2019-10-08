Facebook, Google Play'da 5 milyar barajını geçti

08.10.2019 11:26

Sosyal medya devi Facebook Google Play Store'da 5 milyar indirme sayısını geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

GOOGLE'IN BÜNYESİNDE OLMADAN BUNU BAŞARABİLEN TEK UYGULAMA

Facebook Google Play Store'da ilk defa 5 milyar indirilme barajını geçen uygulama değil. Ancak Google'ın bünyesinde olmadan bu başarıya imza atabilen tek uygulama. Zira daha önce bu barajı sadece Google uygulamaları aşabilmişti.

BAŞARIDA TELEFON ÜRETİCİLERİNİN DE PAYI VAR

5 milyardan fazla indirilmesi kuşkusuz Facebook'un popülaritesine bağlı. Ancak bu başarıda bazı telefon üreticilerinin de payı var. Facebook'un Huawei, LG, Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri ile yaptığı anlaşma kapsamında uygulama bu markalarca üretilen cihazlara önceden yüklü olarak geliyor.