Fabrika Gibi Okul! Öğrenciler Hem Okuyor Hem de Para Kazanıyor

Kütahya'da otomasyon, itfaiyecilik, bilişim ve kimya bölümlerinin yer aldığı 300 öğrencisi bulunan Prof. Dr. Necmettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitimin yanında adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Kimya bölümü öğrencileri günlük eğitimlerine devam ederken, derslerinin olmadığı zamanlarda ise okulun hemen yanına kurulan kimya teknoloji alanı atölyesinde okulun baş harflerinden oluşan 'NE kimya' markasıyla sıvı ve katı temizlik maddeleri üretiyor. Günlük çalışma saatlerine göre yevmiye alan öğrencilerin ürettiği temizlik ürünleri Kütahya'nın yanısıra Bilecik, Isparta ve Eskişehir gibi şehirlerdeki resmi kurumlara ve okullara satılıyor.

PİYASAYA GÖRE DAHA UCUZ SATILIYOR

Öğrenciler okulda çamaşır suyundan, yüzey temizleyicisine, bulaşık deterjanından, arap sabunu ve oda parfümüne kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyor. Karşılığında ise çalıştıkları saatlere göre günlük yevmiye alıyorlar. Öğrencilerin atölyesinden çıkan temizlik ürünleri resmi kurumlara piyasadaki fiyatların altında satılıyor.

BU YILKİ HEDEF 4 BİN TONLUK ÜRETİM

Okul Müdürü Mustafa Özünlü, 2 yıl önce açılan okulda, 'özel okul konsepti' oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Okulun içerisinde mini golf sahası, tenis kortu, halı saha, ve fitnes salonu yer aldığını anlatan Özünlü, geliştirilen projelerle öğrencileri üretime dahil ettiklerini ifade etti. Gelen talep üzerine açtıkları temizlik ürünleri atölyesinde maddi imkanı olmayan öğrencilerin çalıştığını kaydeden Özünlü, "Okulumuzda genelde dezavantajlı kesimden gelen öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin maddi gelirleri çok yüksek değil. Onlara nasıl para kazandırırız, fabrikadaki sistemi nasıl çözeriz düşüncesi ile üretim sektörüne girdik. Şuanda geçen sene itibariyle 600 ton temizlik maddesi üretimi yaptık. Öğrencilerimiz çok güzel para kazandılar. Biz bunları genelde kamu kurumlarına veriyoruz. Kamu kurumları bizden bu malı aldıklarında herhangi bir ihaleye girmek zorunda değiller. Bizden direkt malı temin edebiliyorlar. Bunun haricinde bu seneki hedefimiz yaklaşık 4 bin ton üretim gerçekleştirmek. Diğer okullardan farkımız hem boya üretimi hem de temizlik üretimi yapan tek okuluz. Türkiye'deki diğer okullara örnek olma derdindeyiz. Çalışanlar arasında özel öğrencilerimiz de var" dedi.

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERE YÖNELDİLER

Okuldaki öğretmen kalitesinin çok iyi olduğunu belirten Özünlü, "Her türlü AR-GE yapabilecek seviyedeyiz. En önemli hedeflerimizden bir tanesi, Türkiye'nin yurt dışından getirdiği özellikle endüstriyel ürünleri okulumuzda üretirsek yurt dışına bağımlılığımız azalacak, dolayısıyla öğrencilerimiz bu ürünleri üretmeyi öğrenince yeri gelecek ülkenin yeri gelecek yurt dışında üretim yapacak seviyeye gelecekler" diye konuştu.

"GÜNLÜK 13 TON SIVI DETERJAN ÜRETİYORUZ"

Atölyenin üretim şefi ve kimya öğretmeni Hakan Sümer de, önce AR-GE ekibiyle teknik altyapı ve zengin öğretmen kadrosuyla işe başladıklarını, günlük 13 tonun üzerinde sıvı deterjan üretimi yaptıklarını söyleyerek, "AR-GE ekibi test aşamasından sonra numuneler gönderdi. Kurumlar beğendi ve siparişler artmaya başladı. Şu anda Ege bölgesindeki çeşitli illerin, kamu kurumlarının deterjan ve boya ihtiyaçlarını biz buradan karşılıyoruz. Diğer okullardan farklı olarak üretimimizde müşteriye özel üretim yapıyoruz. 2 tane reaktörümüz var. Günlük 13 ton sıvı üretim yapabiliyoruz. Kamu kurumları bizi çeşitli illerden arayıp ürün almak istiyorlar. Dolayısıyla bizim de yatırım yapıp reaktörlerimizi çoğaltmamız gerekiyor. Öğrenciler boş zamanlarında çalışma talebinde bulunurlar veli izinleri alınır ve üretime dahil edilerek ücretleri günlük olarak peşin olarak ödenir. Öğrenci burada hem ticareti öğrenir, hem müşteri ilişkilerini öğrenir, tahtadan kurtulmuş bir eğitim sistemi var. Yaparak, yaşayarak öğrenir. Aile bütçesine katkı sağlarlar. Bazen siparişler yoğun olduğunda gece mesaisi yapılır bu zamanlarda da velilerden gerekli izinler alınır. Yazın da tam kapasite çalışır. 7/24 açık olan bir okul olması diğer kurumlardan ayıran bir özelliğidir. Umarım diğer meslek liselerinde eğitim bu şekilde gerçekleşir" diye konuştu.

"KAMU KURUMLARININ HEPSİNE BOYA ÜRETİYORUZ"

Okulda sıvı ve katı temizlik ürünlerinin yanı sıra ayrıca boya üretimine de başlandı. Boya bölümü sorumlusu kimya öğretmeni Özlem Beşlioğlu ise mezun olan öğrencilerin kendi üretim atölyelerini açtıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Burada şuanda kızlarımızla boya üretimine başladık. Kamu kurumlarının hepsine boya üretiyoruz. Üretimimiz henüz çok yeni ama zamanla bu gelişecek. Amacımız burada kaliteli boyayı uygun fiyata kamu kurumlarımıza sunmak. Aynı zamanda kız öğrencilerimizin de bu işe el atması, işi öğrenmesidir. Fabrikalarda çalışabilirler, kendi üretim atölyelerini kurabilirler. Türkiye'nin her yerinde aynı boyayı kullanma şansımız yok. Kütahya sıfırın altında 20 derece görürken, Antalya 40 derece sıcaklığı görebiliyor. Bu konuda A-GE çalışması yapıp illere göre özellikleri görüp ona göre üretim yapıyoruz. Her kurumun isteğine göre dış cephe, iç cephe ve tavan boyası üretiyoruz."

"20'YE YAKIN ÜRÜN GELİŞTİRDİK"

Kimya öğretmeni ve laboratuvar alan şefi Murat Turan Baştuğ da, 70 öğrenci ile kimya dalında eğitim yaptıklarını anlatarak, "Tüm mevcut öğrencilerimizi ürün geliştirme konusunda yetiştirip sonrasında bu geliştirilen ürünleri üretiyoruz. Normalde yaklaşık 20'ye yakın ürün geliştirdik. Deterjan, boya endüstrisine uygun ürünler üretiyoruz. Bunları da özellikle kamu hastanelerine, kredi yurtlar kurumu ve diğer kurumlara gönderiyoruz" dedi.

Atölyede çalışan Batuhan Bükür, 11'nci sınıf kimya bölümü öğrencisi olduğunu söyledi. Hem bölümde çalıştığını hem de gelip atölyede üretime katıldığını ifade eden Bükür, "Burada etiketleme yapıyoruz, sevkiyatlara yardım ediyoruz. Bizim için hem eğlenceli hem de eğitici aynı zamanda da çalıştığımız kadar harçlık alıyoruz" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER NELER ÜRETİYOR?

Prof. Dr. Necmettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki atölye de okulun baş harflerinden oluşan 'NE kimya' adıyla banyo temizleyicisi, çamaşır suyu, yüzey temizleyicisi, bulaşık deterjanı, arap sabunu, sıvı ve el sabunu, oda parfümü, çamaşır yumuşatıcısı, kireç çözücüsünün yanı sıra boya üretimi de yapılıyor.

Kaynak: DHA