Faaliyetlerini durduran VeBitcoin'in CEO'su ve 3 çalışanı gözaltına alındı

Yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık vurgun yapıp kaçmasının ardından bir diğer yerli borsa VeBitcoin'in faaliyetlerini durduğunu açıklaması, yatırımcılarda şok etkisi yarattı. Açıklama sonrası MASAK VeBitcoin hakkında inceleme başlattı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında şirket CEO'sunun da olduğu 4 çalışanın gözaltına alındığını duyurdu.

Muğla merkezli kripto borsa şirketi Vebitcoin, dün faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Karara gerekçe olarak son dönemde sektörde yaşanan gelişmeler gösterildi, "İşlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi." denildi. Açıklamada şirketi çok zorlu bir sürecin beklediğine işaret edildi.

MASAK İNCELEME BAŞLATTI

Açıklama üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK harekete geçti. Vebitcoin şirketinin Türkiye'deki banka hesaplarına bloke koydu. Hem firma hem de yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

MASAK'ın inceleme kararından sonra Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Şirketin CEO'sunu evinde gözaltına aldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında şirket CEO'su da bulunuyor.