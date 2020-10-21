F.Bahçeli Samatta'nın "Bana Türkçe bir isim verin" paylaşımı büyük ilgi gördü
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F.Bahçeli Samatta'nın "Bana Türkçe bir isim verin" paylaşımı büyük ilgi gördü

21.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:35

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, kişisel Instagram hesabından "Bana Türkçe bir isim verin" notuyla paylaşımda bulundu. Tanzanyalı golcünün bu paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, sarı lacivertli takımla çıktığı ilk 2 maçta ortaya koyduğu etkili performans ve attığı gollerle taraftarın sevgisini kazanmayı başardı.

Özellikle ilk maçında Karagümrük'e 2 gol atarak dikkat çeken Samatta, Göztepe maçını boş geçse de pozisyona girme becerisiyle gelecek için umut verdi.

F.Bahçeli Samatta'nın 'Bana Türkçe bir isim verin' paylaşımı büyük ilgi gördü

"BANA TÜRKÇE İSİM VERİN"

Tanzanyalı forvet, Instagram hesabından antrenman fotoğraflarını paylaşırken Fenerbahçe taraftarlarına bir soru sordu. Taraftarlara seslenen Samatta, "Bana Türkçe bir isim verin" notuyla paylaşım yaptı. Fenerbahçe taraftarları 28 yaşındaki golcünün paylaşımına büyük ilgi gösterdi. Paylaşıma kısa süre içinde 4 bine yakın yorum geldi.

Taraftarlar, Mbwana Samatta'nın paylaşımının altına Samet, Terminatör, Kerim, Gol makinesi gibi yanıtlar verdi.

F.Bahçeli Samatta'nın 'Bana Türkçe bir isim verin' paylaşımı büyük ilgi gördü

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