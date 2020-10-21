F.Bahçeli Samatta'nın "Bana Türkçe bir isim verin" paylaşımı büyük ilgi gördü

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, kişisel Instagram hesabından "Bana Türkçe bir isim verin" notuyla paylaşımda bulundu. Tanzanyalı golcünün bu paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.