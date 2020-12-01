F.Bahçe'ye attığı golde topun hızı 126 kilometreye ulaşan Aboubakar, rekor kırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

F.Bahçe'ye attığı golde topun hızı 126 kilometreye ulaşan Aboubakar, rekor kırdı

01.12.2020 18:48 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:05

Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye attığı ilk golde 13 metreden vurduğu şutta top 126 kilometre hıza ulaştı ve Kamerunlu golcü, Süper Lig'de bu alanda rekor kırmayı başardı. Önceki rekor 123 kilometre hızla Sabri Sarıoğlu'na aitti.

Beşiktaş camiasında herkes Fenerbahçe galibiyetinin keyfini çıkartırken, en çok konuşulan isimlerin başında Aboubakar geliyor.

Sezon başında sakatlığı nedeniyle transfer edilmesi büyük tartışmalara yol açan Kamerunlu forvet, derbide attığı gollerle kalitesini bir kez daha ortaya koyarken, yeni bir rekorun da sahibi oldu.

SABRİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Aboubakar'ın derbide 13 metreden çektiği şut 126 km hıza çıktı. Aboubakar'ın bu golü Sabri Sarıoğlu'nun 20 metrenin altında atılan şutlar için 123 kilometre olan hız rekorunu da kırmış oldu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
'Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?' anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı
"Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?" anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı

Sabri 18 metreden 123 kilometre hızla Antalyaspor ağlarını sarsmış, bu Süper Lig için 20 metrenin altındaki hızdaki goller için rekor olmuştu.

F.Bahçe'ye attığı golde topun hızı 126 kilometreye ulaşan Aboubakar, rekor kırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Bülent Arınç Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Cansu Dere Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Orhun Ene Ersun Yanal Şenol Güneş Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: F.Bahçe'ye attığı golde topun hızı 126 kilometreye ulaşan Aboubakar, rekor kırdı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 19:05:50. #1.15#
title