F.Bahçe'nin yediği goldeki ofsayt itirazları sonuç vermedi! Oyuncular ve taraftarlar isyan etti
Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede Ankara ekibinin Ayite ile kaydettiği gol VAR'da incelendi ve ofsayt olmadığı tespit edildi. Fenerbahçeli oyuncular hakemin verdiği bu karara itiraz ederken, sosyal medyada da sarı-lacivertli taraftarlar isyan etti.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Karşılaşmanın 62. dakikasında sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza alanına çevirdiği topa Ayite kafayı vurdu top ağlara gitti.
FENERBAHÇELİ OYUNCULAR İSYAN ETTİ
Golün ardından Fenerbahçe'de oyuncular ofsayt itirazlarında bulunurken, pozisyon VAR odasında hakem Mete Kalkavan tarafından incelendi.
Yaklaşık 3 dakikalık incelemenin ardından golde ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar da verilen bu karara sosyal medyada tepki gösterdi.
"OFSAYT DEĞİLMİŞ GİBİ GÖSTERMEK İÇİN UĞRAŞTILAR"
Pozisyonla ilgili yorum yapan Ahmet Çakar, "Hadi be, Gençlerbirliği'nin 2. Golü ofsayt. Dakikalarca çizgiyi ayarlayıp ofsayt değilmiş gibi göstermek için uğraşıp, sözüm ona yedirdiler" şeklinde paylaşım yaptı.
NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.