F.Bahçe'nin yediği goldeki ofsayt itirazları sonuç vermedi! Oyuncular ve taraftarlar isyan etti

Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede Ankara ekibinin Ayite ile kaydettiği gol VAR'da incelendi ve ofsayt olmadığı tespit edildi. Fenerbahçeli oyuncular hakemin verdiği bu karara itiraz ederken, sosyal medyada da sarı-lacivertli taraftarlar isyan etti.