F.Bahçe'nin yediği goldeki ofsayt itirazları sonuç vermedi! Oyuncular ve taraftarlar isyan etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

F.Bahçe'nin yediği goldeki ofsayt itirazları sonuç vermedi! Oyuncular ve taraftarlar isyan etti

14.03.2021 20:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 21:46

Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede Ankara ekibinin Ayite ile kaydettiği gol VAR'da incelendi ve ofsayt olmadığı tespit edildi. Fenerbahçeli oyuncular hakemin verdiği bu karara itiraz ederken, sosyal medyada da sarı-lacivertli taraftarlar isyan etti.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 62. dakikasında sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza alanına çevirdiği topa Ayite kafayı vurdu top ağlara gitti.

FENERBAHÇELİ OYUNCULAR İSYAN ETTİ

Golün ardından Fenerbahçe'de oyuncular ofsayt itirazlarında bulunurken, pozisyon VAR odasında hakem Mete Kalkavan tarafından incelendi.

Yaklaşık 3 dakikalık incelemenin ardından golde ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar da verilen bu karara sosyal medyada tepki gösterdi.

F.Bahçe'nin yediği goldeki ofsayt itirazları sonuç vermedi! Oyuncular ve taraftarlar isyan etti

"OFSAYT DEĞİLMİŞ GİBİ GÖSTERMEK İÇİN UĞRAŞTILAR"

Pozisyonla ilgili yorum yapan Ahmet Çakar, "Hadi be, Gençlerbirliği'nin 2. Golü ofsayt. Dakikalarca çizgiyi ayarlayıp ofsayt değilmiş gibi göstermek için uğraşıp, sözüm ona yedirdiler" şeklinde paylaşım yaptı.

NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

F.Bahçe'nin yediği goldeki ofsayt itirazları sonuç vermedi! Oyuncular ve taraftarlar isyan etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Meghan Markle Ferhan Şensoy Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: F.Bahçe'nin yediği goldeki ofsayt itirazları sonuç vermedi! Oyuncular ve taraftarlar isyan etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 21:47:51. #1.14#
title