F.Bahçe'nin Mesut transferi sonrası Bild, Türkiye Kupası'nın internet yayın hakkını aldı
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F.Bahçe'nin Mesut transferi sonrası Bild, Türkiye Kupası'nın internet yayın hakkını aldı

02.02.2021 19:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:01

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer etmesi sonrası Almanlar harekete geçti. Ziraat Türkiye Kupası'nın internet yayın haklarını satın alan Almanların dünyaca ünlü yayın organı Bild, yarı final maçlarını sitesinden canlı olarak ziyaretçileriyle buluşturacak.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi Almanya'da da etkisini göstermeye başladı. Alman Bild, Ziraat Türkiye Kupası'nın internet yayın haklarını satın aldı.

Dünyaca ünlü Alman yayın organı, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarını yayınlayacak.

F.Bahçe'nin Mesut transferi sonrası Bild, Türkiye Kupası'nın internet yayın hakkını aldı

MAÇLAR 9-10-11 ŞUBAT'TA

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 9-10-11 Şubat tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe-Başakşehir maçı salı günü 20:45'te, Galatasaray- Alanyaspor maçı ise çarşamba günü 20:45'te başlayacak.

F.Bahçe'nin Mesut transferi sonrası Bild, Türkiye Kupası'nın internet yayın hakkını aldı
Haber Yorumları (3)
BE: be lafla mı almış be? fiyatı niye yazmadınız be? yoksa yarın öbürgün be tüm bildiklerini unutun be gerçek başkaymış mış ta mış mış mı yazacaksınız be haaaaa kimi kandırıyosunuz siz be benden kaçar mı be baksanıza benim göze be ben kül yutar mıyım be
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ESKİ PROFESYONEL: Bild Özil''i övmek için mi aldı hakları sanıyorsunuz? Ne kadar Türk, ne kadar Alman onu araştıracak ve Almanları kışkırtacak. Zamanında Almanya''yı seçti, içinde pişmanlığın azabını hissediyorum. Nuri Şahin gibi, Hamit Altıntop gibi Türkiye''yi istemedi, kendi çıkarı için Almanya''yı tercih etti. Gitsin yoluna.
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ESSO: Ja bide buna sövenler var, adam STAR STAR.
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